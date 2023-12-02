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Торопецкая пожарная часть получила «Урал»

Торопецкая пожарная часть получила «Урал»

28 ноября министр МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Игорь Руденя вручили награды лучшим сотрудникам Главного управления МЧС России по Тверской области, а также специалистам, обеспечивающим развитие системы защиты населения в Верхневолжье.

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