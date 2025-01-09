Юрист рассказал, могут ли начать штрафовать за еду за рулем

Автоюрист Славнов: штраф за стакан кофе за рулем возможен Несмотря на то что нет прямого запрета на еду и напитки за рулем в поправках Минтранса РФ к Правилам дорожного движения, теоретически водителей могут оштрафовать за то, что их руки не находятся на руле, заявил автоюрист Дмитрий Славнов.
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