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Юрист рассказал, могут ли начать штрафовать за еду за рулем

Юрист рассказал, могут ли начать штрафовать за еду за рулем

Автоюрист Славнов: штраф за стакан кофе за рулем возможен Несмотря на то что нет прямого запрета на еду и напитки за рулем в поправках Минтранса РФ к Правилам дорожного движения, теоретически водителей могут оштрафовать за то, что их руки не находятся на руле, заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

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