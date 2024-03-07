В Тверской области полицейские поздравили с 8 Марта маму сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей

В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции и представитель общественности посетили на дому Веру Николаевну Кошкину – маму помощника участкового уполномоченного милиции ОУУМ ОВД по Калининскому району старшего сержанта милиции Андрея Кошкина, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2005 году.