В Тверской области полицейские поздравили с 8 Марта маму сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей

В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции и представитель общественности посетили на дому Веру Николаевну Кошкину – маму помощника участкового уполномоченного милиции ОУУМ ОВД по Калининскому району старшего сержанта милиции Андрея Кошкина, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2005 году.
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