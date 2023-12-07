На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили, как Штайнмайера в Катаре забыли встретить

На фоне вызвавшего глобальный ажиотаж визита президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 6 декабря, СМИ обратили внимание на то, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по прилете в Катар около получаса ждал у трапа встречающих его официальных лиц.
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