Санврач Бабура: ветрянка и герпес остаются с человеком на всю жизнь

Вирус герпеса и ветряная оспа выживают в организме человека и остаются с ним на долгие годы. Пожилым людям они способны принести серьезный вред, заявила главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.
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