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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Санврач Бабура: ветрянка и герпес остаются с человеком на всю жизнь

Санврач Бабура: ветрянка и герпес остаются с человеком на всю жизнь

Вирус герпеса и ветряная оспа выживают в организме человека и остаются с ним на долгие годы. Пожилым людям они способны принести серьезный вред, заявила главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

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