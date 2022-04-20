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Директор РФС Митрофанов: «В России не хватает футбольных полей. В Англии или Испании одно поле на 1000 человек, у нас – на 5000»

Директор по развитию РФС пожаловался на состояние футбольных полей в России. «У нас формально существует достаточно большое количество полей – 12 000.

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