Комиссия, возглавляемая Игорем Мартыновым, поддержала расширение мер поддержки участников СВО

Комиссия Совета законодателей при Федеральном собрании РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, которую возглавляет спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов, поддержала проект о расширении мер поддержки участников СВО.
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