Врач Лялюхина объяснила, на что обратить внимание при выборе SPF-крема

В составе некоторых солнцезащитных кремов есть опасные вещества - этил, гексил и оксибензол, с такими химическими элементами стоит не покупать средства от солнца, даже если они стоят на последнем месте в составе, при этом наличие оксида цинка и диоксида титана наоборот приветствуется.
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