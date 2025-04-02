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Царьград

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Путин: Россия и Белоруссия готовы противостоять неонацизму совместно

Путин: Россия и Белоруссия готовы противостоять неонацизму совместно

Президент Путин подчеркнул важность сохранения памяти о победе в Великой Отечественной войне, заявив, что это укрепляет решимость России и Белоруссии в совместной борьбе против неонацизма.

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