New British Defense Secretary Says Europe "Shaken Out Of Complacency" By Trump Authored by Guy Birchall via The Epoch Times, Newly appointed British Defence Secretary Wes Streeting said on July 26 that Europe will one day thank U.
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