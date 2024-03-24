Два человека погибли при обстреле АГЗС в Херсонской области со стороны ВСУ

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) автогазозаправочной станции (АГЗС) в поселке городского типа Новая Маячка Херсонской области погибли два человека, сообщил 23 марта губернатор области Владимир Сальдо.
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