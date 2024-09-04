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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Барсы» Фермин пропустит 3 недели из-за повреждения мышц передней поверхности бедра. Он травмировался в сборной Испании U21

Вчера стало известно, что полузащитник «Барселоны» получил травму, находясь в расположении сборной Испании U21.

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