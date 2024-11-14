Ипотеку отменили, а цены растут – Крым посрамил теорию Набиуллиной. Стоимость недвижимости будет только расти, несмотря на заверение разного рода чиновников о предстоящем снижении цен из-за отмены льготной ипотеки.
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