Правительство США отказывается от хранения данных на ленточных носителях

Департамент эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE) опубликовал в социальных сетях сообщение о ликвидации ленточных хранилищ данных в Администрации общих служб США (General Services Administration, GSE).
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