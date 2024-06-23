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Активная фаза контртеррористической операции в Дербенте завершена

Активная фаза контртеррористической операции в Дербенте завершена

Празднование одного из самых почитаемых православных праздников — Дня Святой Троицы — было омрачено не только попаданием кассетной ракеты по пляжу в Севастополе, но и серией террористических актов в Кавказском регионе.

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