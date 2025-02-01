Под Новосибирском уволили учительницу, которая защитила школьницу от ее одноклассника

Классный руководитель схватила девятилетнего первоклассника за руку и его мать обвинила ее в применении силы В Новосибирской области родители первоклассников просят вернуть классную руководительницу Екатерину Петрову.
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