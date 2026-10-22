Во Франции умер пациент, зараженный вирусом Шамонда, – это первый в истории случай. О произошедшем уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
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