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Баннеры с портретами воинов СВО установили на федеральной трассе

У дороги в районе поселка Пряжа появились два больших баннера с изображением героев–земляков Водителей автомобилей на трассе Петрозаводск – Санкт- Петербург встречают баннеры с портретами карельских героев Алексея Сысоева из Пряжи и Романа Ягодки, жителя поселка Матросы.

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