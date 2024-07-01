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Милонов посоветовал Канье вести себя достойно, Хамзаев пообещал за это паспорт РФ

Милонов посоветовал Канье вести себя достойно, Хамзаев пообещал за это паспорт РФ

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», член Комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с Осторожно Media выразил надежду, что американский рэпер Канье Уэст в ходе своего частного визита в Москву должен воздержаться от таких привычек, как, допустим, «фланирование по улицам в неглиже со своей супругой».

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