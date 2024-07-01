Милонов посоветовал Канье вести себя достойно, Хамзаев пообещал за это паспорт РФ

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», член Комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с Осторожно Media выразил надежду, что американский рэпер Канье Уэст в ходе своего частного визита в Москву должен воздержаться от таких привычек, как, допустим, «фланирование по улицам в неглиже со своей супругой».