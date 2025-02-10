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Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной

Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной

Небензя: РФ подпишет мирное соглашение только с легитимной властью Украины Для России принципиально важно подписать соглашение о мире с законным руководством Украины,  заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

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