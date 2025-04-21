Политика как он...
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Политика как она есть

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Почему в РФ не будет четырехдневной рабочей недели

Почему в РФ не будет четырехдневной рабочей недели

Бывший заместитель министра здравоохранения России, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал популизмом разговоры о переходе России на четырехдневную рабочую неделю.

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