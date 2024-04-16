Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Золото сияет «ярко, как бриллиант» и может достичь $3000 - Citi

Цены на золото достигли еще одного рекордного уровня закрытия в понедельник: самый активный июньский контракт на фьючерсы на золото торговался на 0,37% выше и достиг уровня $2383 за унцию, и некоторые считают, что есть больше возможностей для роста, пишет CNBC.

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