Курьеру мошенников вынесли срок за обман в 400 тысяч рублей

В суде установили, что подсудимая работала с соучастником. Телефонный мошенник убеждал жертв, что родственники пострадавших якобы устроили ДТП и нужно «уладить» вопрос, а курьер забирала деньги и потом их перечисляла на заданные карточки.
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