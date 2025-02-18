Как утолить жажду сладкого без конфет и шоколада: сахара в них больше в шесть раз, и не меньше пользы – полезная сладость Ольга БезродняяСладости играют важную роль в нашей жизни, принося радость в праздники, поддерживая нас в трудные моменты и внося яркость в повседневность.