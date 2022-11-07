Военное обозрение

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Донецк подвергся ударам со стороны ВСУ, под обстрел попало здание управления железной дороги

Донецк подвергся ударам со стороны ВСУ, под обстрел попало здание управления железной дороги

Всю ночь в Донецке – административном центре Донецкой Народной Республики – тушили пожар, возникший в результате украинских обстрелов города.

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