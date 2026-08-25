AliExpress скрыто собирал данные о пользователях

В дополнение к цифровому отпечатку браузера собирались сведения о разрешении экрана, объёме памяти, браузерных плагинах и даже движениях мыши Разработчик Мэтт Каллаган обнаружил на сайте AliExpress необычные скрипты, которые незаметно запускают обработку аудио средствами браузера и собирают множество характеристик устройства.
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