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Армия РФ взяла под огневой контроль трассу Днепропетровск – Покровск

Армия РФ взяла под огневой контроль трассу Днепропетровск – Покровск

Российские военные установили огневой контроль над ключевым логистическим маршрутом ВСУ в Покровске. По поступающей с мест информации, российская артиллерия и авиация начали наносить удары по трассе Днепропетровск – Покровск.

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