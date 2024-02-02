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WP: Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на фронте не улучшится

WP: Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на фронте не улучшится

Как пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал понять президенту Владимиру Зеленскому, что быстрое улучшение положения украинских войск на фронте маловероятно.

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