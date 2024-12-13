Профессор Малинен уличил Каллас в раздувании мнимой российской угрозы

Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики прокомментировал высказывание главы евродипломатии Каи Калласо том, что с российской стороны исходит «гибридная угроза».
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