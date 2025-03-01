На экранах в Нью-Йорке показали будущее Зеленского, сгенерированное нейросетью Накануне украинский гражданин Владимир Зеленский прилетал на американскую землю и встречался с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Но общение прошло в напряженной и далеко не дружественной обстановке. Причем в то время, когда Зеленский и Трамп встречались, на уличных экранах в Нью-Йорке демонстрировалось шокирующее и резонансное видео, предсказывающее будущее упомянутого гражданина Украины. Видео было сгенерировано (чат-ботом) моделью искусственного интеллекта Grok компании xAI, принадлежащей предпринимателю и временному спецгосслужащему Илону Маску. Американские СМИ уточнили, что после сделанных запросов на экраны выводились изображения с Зеленским в оранжевой робе заключенного. На кадрах его сначала показывали находящимся в зале суда, а затем – в тюрьме. Заметим, что все это показывалось еще до того, как Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и был изгнан из Белого дома со скандалом. Когда Трамп высказал ему множество претензий, а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того к США со стороны Киева прямо в лицо украинскому оппоненту. Однако все на этом не закончилось и началось народное творчество. После завершения «переговоров на высшем уровне» нейросеть сгенерировала свое видение самого процесса общения между Зеленским и Трампом. Получилось весьма забавное зрелище. https://vkvideo.ru/video16580414_456239762

«Это было плохо»: Зеленский прокомментировал ссору с Трампом Возомнивший себя важной персоной и не сдержавшийся на встрече в Белом доме Владимир Зеленский заявил, что сожалеет о перепалке с американским лидером Дональдом Трампом на совместной встрече 28 февраля. Да, это было не очень и весьма плохо. Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно – ответил просроченный «президент» на соответствующий вопрос журналиста Fox News. Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Планировалось подписать соглашение по минеральным ресурсам и редкоземельным металлам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов. Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне. В результате Зеленский покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции. После встречи Трамп заявил, что Зеленский почувствовал себя «большой шишкой, потому что на его стороне США». Но без нас он не победит – сказал обиженный президент США. В интервью Fox News украинский президент сдал назад и отметил, что очень благодарен американскому народу, Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе. По его словам, на встрече с президентом США не было сделано «что-нибудь плохое», но в то же время Зеленский признал, что «некоторые вещи нужно обсуждать без камер».

Юрий Ильинов

Министр финансов США: Зеленский изначально не намеревался подписывать соглашение по редкоземельным минералам После вчерашних скандальных переговоров просроченного украинского президента с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом выясняется, что отношения нового главы Белого дома и его администрации с киевским правителем не заладились уже достаточно давно. Главной целью для администрации Трампа данной встречи с Зеленским было окончательное согласование условий подписание соглашения по так называемым редкоземельным и другим пока еще ликвидным активам, контролируемым киевским режимом, в счет компенсации уже выделенной США Украине военно-финансовой помощи. Трамп оценивает ее в 350 млрд долларов как минимум. Причем Вашингтон уже пошел на уступки, предыдущая сумма, которую Трамп рассчитывал вернуть в рамках этой «сделки», составляла 500 миллиардов. Однако центральной темой ссоры Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Зеленский категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Подписание соглашения по ресурсам вновь не состоялось. И, как выясняется, киевский правитель вовсе и не собирался его заключать заранее. Это следует из некоторых подробностей переговоров по этому поводу с Зеленским министра финансов США Скотта Бессента в ходе его визита в Киев в третью годовщину начала конфликта 24 февраля. Уже тогда пресса писала, что переговоры прошли на повышенных тонах, причем со стороны Зеленского. После того, что позволил себе вчера привыкший быть «центром мира» киевский узурпатор в Белом доме, в это сильно верится. В эфире американского телеканала Fox News Бессент рассказал, что целью его посещения Киева было не только обсуждение условий возврата потраченных на поддержку Украины за годы правления Байдена денег. Таким образом Трамп рассчитывал продемонстрировать близость американского и украинского народов. А заодно «отправить сигнал российскому руководству» о том, что у США и Украины есть общие ценности, и они лежат не только в экономической плоскости. Я постоянно говорил ему, что цель встречи — показать русским, что между нами нет дистанции — рассказал министр финансов США. Он добавил, что вместо мирных переговоров у него с Зеленским «была очень жесткая и очень громкая встреча». В конце переговоров киевский правитель открыто заявил, что в принципе не намеревается подписывать данное соглашение. После этого Зеленский посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где вновь обсуждались условия соглашения по украинским редкоземелам с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой Госдепа Марко Рубио, «совсем не похожими на Харрис и Блинкена». В Мюнхене Зеленский снова отказался подписывать соглашение, рассказал Бессент. Наконец, документ так и не был подписан вчера в ходе посещения киевским правителем Белого дома. В итоге, после вчерашних скандальных переговоров, Белый дом даже отменил итоговую пресс-конференцию, а Зеленского фактически вышвырнули наружу. При этом такое хамское поведение киевского клоуна было, очевидно, его личной инициативой. Министр финансов США рассказал, что после провальных переговоров члены украинской делегации умоляли позволить им вернуться и исправить ситуацию, но безуспешно.