Пьяный украинец в Польше с пожизненным запретом на вождение на автомобиле Porsche врезался в дерево

В Польше 31-летний украинец Иван Д. во Влодаве на своём автомобиле Porsche Cayenne не справился с управлением и врезался в дерево.
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