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Зуб за зуб, бокал за бокал

Зуб за зуб, бокал за бокал

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Все в мире имеет свои последствия. Слова, поступки, призывы и даже лозунги - и если вы громогласно объявляете, что введете войска и победите Путина на поле боя, то не стоит удивляться начавшимся сегодня в Южном военном округе нашей с вами Федерации учениям по ускоренному уконтрапупу супостата с помощью "нестратегического ядерного оружия".

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