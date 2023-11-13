Баку до конца 2023 года потратит на Нагорный Карабах 7 миллиардов долларов

Власти Азербайджана выделили $6,5 млрд на восстановительные работы в Нагорном Карабахе, до конца 2023 года эта цифра увеличится до $7 млрд, заявил 13 ноября глава Минфина Азербайджана Самир Шарифов во время заседания парламента, посвященного законопроекту о бюджете на 2024 год.