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Баку до конца 2023 года потратит на Нагорный Карабах 7 миллиардов долларов

Баку до конца 2023 года потратит на Нагорный Карабах 7 миллиардов долларов

Власти Азербайджана выделили $6,5 млрд на восстановительные работы в Нагорном Карабахе, до конца 2023 года эта цифра увеличится до $7 млрд, заявил 13 ноября глава Минфина Азербайджана Самир Шарифов во время заседания парламента, посвященного законопроекту о бюджете на 2024 год.

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