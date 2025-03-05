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Крымская газета

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  • Ольга Горбунова
    Когда читаешь это,то хочется порадоваться за крымчан,но потом вспоминаешь,что в МО разворовали 12 триллионов,то стан...Собственные доход...
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    Что то мало дали? Почему не п.ж.Ялтинец заживо сж...
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    Еще одни свыни приехали гадить и нарушать законы в моем Крыму.Бутылкой в глаз: ...

В Крыму продолжается строительство подводящего газопровода на ЮБК: на каком этапе работы

В Крыму продолжается строительство подводящего газопровода на ЮБК: на каком этапе работы

Объект «Строительство газопровода ГРС «Весёлое» – пгт Форос Республики Крым» к 11 населённым пунктам городского округа Ялта от села Оползневого в сторону пгт Форос строится в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.

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