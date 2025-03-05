В Крыму продолжается строительство подводящего газопровода на ЮБК: на каком этапе работы

Объект «Строительство газопровода ГРС «Весёлое» – пгт Форос Республики Крым» к 11 населённым пунктам городского округа Ялта от села Оползневого в сторону пгт Форос строится в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
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