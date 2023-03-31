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Белоруссия утвердила соглашение с Россией по вопросу сотрудничества в сфере грузоперевозок

Белоруссия утвердила соглашение с Россией по вопросу сотрудничества в сфере грузоперевозок

Закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере грузоперевозок.

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