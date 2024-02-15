Обыски в Росавиации: вывоз за рубеж 59 бортов потребовало оперативного расследования Ирэн ОрлонскаяФедеральная служба безопасности РФ провела ряд обысков в Росавиации в связи с уголовными делами, касающимися незаконного вывода из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов.