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Обыски в Росавиации: вывоз за рубеж 59 бортов потребовало оперативного расследования

Обыски в Росавиации: вывоз за рубеж 59 бортов потребовало оперативного расследования

Обыски в Росавиации: вывоз за рубеж 59 бортов потребовало оперативного расследования Ирэн ОрлонскаяФедеральная служба безопасности РФ провела ряд обысков в Росавиации в связи с уголовными делами, касающимися незаконного вывода из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов.

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