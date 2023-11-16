Не вы ловите мошенников, а они вас: о схемах рассказали участковые жителям Уссурийска

Участковые уполномоченные Уссурийска рассказывают жителям Уссурийска о разных схемах мошенничеств, которые сейчас наиболее распространены, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
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