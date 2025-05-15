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«Можем дойти до польской границы, но у нас другая цель» – вице-спикер Госдумы

«Можем дойти до польской границы, но у нас другая цель» – вице-спикер Госдумы

России не нужен контроль над всей Украиной. Ее задача – свержение киевского режима. Об этом в эфире видеоблога «Frеquence Populaire Media» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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