Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при сборе денег на реставрацию православного храма

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом сбора денег на реставрацию православного храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Фёдоровское Конаковского района Тверской области.
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