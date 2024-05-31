Рынок Евросоюза стал более доступным для производителей Молдовы

Рынок Европейского союза (ЕС) стал еще более доступным для производителей из Республики Молдова. 30 мая 2024 года был опубликован Регламент Комиссии (ЕС) 2024/1437 от 24 мая 2024 года, вносящий поправки в Регламент (ЕС) 2018/2019 в отношении некоторых растений, предназначенных для посадки, вида Prunus L.