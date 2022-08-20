МВД ДНР расследует взрыв вблизи зоопарка в Мариуполе

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен был находиться глава города, сообщает МВД республики.