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В США заявили о необходимости сменить стратегию по Украине после выборов

В США заявили о необходимости сменить стратегию по Украине после выборов

Директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон рассказал, что вне зависимости от того, победит ли на выборах в США Дональд Трамп или Камала Харрис, новому президенту необходимо сменить стратегию по Украине, сообщает ТАСС.

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