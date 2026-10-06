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«Изоляция района»: о чём говорят удары ВС России по мостам через Днепр в Запорожье

«Изоляция района»: о чём говорят удары ВС России по мостам через Днепр в Запорожье

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по мостам через Днепр в городе Запорожье. На этот факт обращают внимание аналитики телеграм-канала «Военная хроника».

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