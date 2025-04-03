Вскрылась правда о главных причинах миграционной проблемы России

БлокнотРУ Проблема с мигрантами появилась из-за западной идеологии, которой удалось проникнуть в законодательную сферу, объяснил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
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