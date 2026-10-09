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Генсек ООН осудил санкции США против МУС

Генсек ООН осудил санкции США против МУС

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил санкции США против МУС, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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