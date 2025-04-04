Дмитрий Чернышенко: в России создаются условия для самореализации творческих людей

Развитие креативных индустрий является одной из приоритетных задач России, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках церемонии открытия форума креативных индустрий ArtMasters в концертном зале "Зарядье".
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