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Неординарные газовые новости

4 подписчика

Как не покупать русский газ, покупая его

Как не покупать русский газ, покупая его

Запрет на бумаге, газ в трубе Запрет Евросоюза на закупки российского газа, который должен вступить в полную силу к концу 2027 года, рискует оказаться документом скорее символическим, чем реально работающим.

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