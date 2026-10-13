Как не покупать русский газ, покупая его

Запрет на бумаге, газ в трубе Запрет Евросоюза на закупки российского газа, который должен вступить в полную силу к концу 2027 года, рискует оказаться документом скорее символическим, чем реально работающим.
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