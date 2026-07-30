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30 июля 1939 года Тульский велотрек открылся после реконструкции

30 июля 1939 года Тульский велотрек открылся после реконструкции

Тульский велотрек — одно из старейших спортивных сооружений России, построенное ещё в 1896 году. К 1939 году это был уже далеко не новый объект: он пережил свою первую реконструкцию в 1910 году, и спустя почти три десятилетия назрела необходимость в очередном обновлении.

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