30 июля 1939 года Тульский велотрек открылся после реконструкции

Тульский велотрек — одно из старейших спортивных сооружений России, построенное ещё в 1896 году. К 1939 году это был уже далеко не новый объект: он пережил свою первую реконструкцию в 1910 году, и спустя почти три десятилетия назрела необходимость в очередном обновлении.
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