Контейнеры малой вместимости — 5 и 10 футов — планируется вывести на железнодорожную сеть уже в июле 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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